Familierødderne fik atleten og modellen, Amira Natanne, til at forfølge sine drømme

Familierødderne fik Amira til at redefinere sin fremtid
Kultur
Sådan jagtede den 23-årige atlet og model sin uddannelse og sine storbydrømme for at blive første generation med en universitetsuddannelse.
"I Am First" er en serie, der fremhæver folk, som baner nye veje i sport og i livet.
”Når folk spørger mig, hvor jeg kommer fra, siger jeg: 'Lars Tyndsk**s Marker'". Helt specifikt taler Amira Natanne – og til en vis grad i sjov – om Lutcher, Louisiana, en lille industriby mellem New Orleans og Baton Rouge. "Du er nødt til at forlade motorvejen for at komme ind til den", siger den 23-årige model og nyligt universitetsuddannede. "Man har en høj chance for at kende alle eller være i familie med alle".
Det er muligvis en lille by, men Lutcher danner grundlaget for Amiras beslutning om at søge mod en større verden. Hun er den første generation med en college-uddannelse. Hendes uddannelse – og livet i New York City – er en del af en drøm, der blev realiseret ved at forlade Lutcher for at forfølge en højere uddannelse i bioetik og nu andre karrieremuligheder. I sin lejlighed, 1.500 km væk i Bushwick, Brooklyn, reflekterer hun over, hvor langt hun er kommet.
Amiras rødder løber dybt og på tværs af Lutcher. Hendes oldefar grundlagde og drev den første – og i et stykke tid den eneste – ambulancetjeneste i den del af amtet. Da hun voksede op, var det ikke ualmindeligt at høre historier om, hvordan hendes oldefar havde reddet deres slægtninges liv, når folk hørte hendes efternavn. "Vi er 45 minutter væk fra en by i begge retninger, så det var min familie, der tog sig af hele området", fortæller hun.
Hendes udvidede familie var medvirkende til at forme hendes opdragelse. "Du blev opdraget af den, der var i rummet på det tidspunkt", mindes hun. Og dem i rummet opmuntrede hende altid til at skabe og bestemme sin egen vej. "Jeg hørte aldrig: 'Åh, du er en pige. Du kan ikke det her', siger Amira. 'Det var mere: 'Du må hellere gøre dig klar og gøre hvad som helst for at kunne klare dig selv. Lad ikke folks meninger påvirke, hvordan du klarer dig'".
"Jeg hørte aldrig: 'Åh, du er en pige. Du kan ikke det her', siger Amira. 'Det var mere: 'Du må hellere gøre dig klar og gøre hvad som helst for at kunne klare dig selv.'"
Så Amira besluttede, at hun ville have mere. "Jeg vidste, at jeg ikke ønskede at bo der [i Lutcher] permanent", siger hun. "Det er et sted, hvor du går i gymnasiet, du gifter dig med din gymnasiekæreste, I flytter sammen, får børn, han arbejder på fabrikken, og I køber et hus i en alder af 22".
I stedet satte Amira kursen mod New York og universitet. I fire år fordybede hun sig i så meget, som hun kunne, og deltog i næsten enhver fritidsaktivitet, Lutcher High School havde at byde på, herunder skydeklub, stavspring, adskillige foreninger og styrkeløft. "Jeg elskede powerlifting", mindes hun. "Jeg elskede det helt vildt. Jeg var ikke god til det, men selve holdet var virkelig, rigtig godt. De er vist 10 gange statsmestre. Der var nogle store navne. Jeg var ikke et af dem, men jeg bidrog, hvor jeg kunne".
Efter at have sendt bunkevis af college-ansøgninger ud og
fået et optagelsesbrev fra New York University i 2015, tog Amira et fly fra Louisiana til NYC for at starte et nyt kapitel sammen med andre klassekammerater.
"Mange mennesker, jeg mødte, var første generation", siger hun, "jeg syntes, det var en trøst at kende dem, og det gjorde det lidt lettere."
At forlade Lutcher åbnede op for mange nye oplevelser. For eksempel har hun signet med et modelbureau og er dukket op på catwalken til New York Fashion Week og i en håndfuld reklamekampagner. Hendes flytning har også vækket Amiras tidlige ønsker om at se verden. "Det viste mig, at jeg er i stand til at gøre ting”, fortæller hun. "Jeg har lært, at jeg er uafhængig, gadesmart, karismatisk, når jeg har brug for det, og kan stå fast, når jeg har brug for det." Faktisk har hun allerede haft solo-rejser til fjerntliggende destinationer som Indonesien, Mexico og Storbritannien.
Nu overvejer Amira sine næste træk, og hvordan hun vil tage kontrol over sit liv, herunder sit forhold til sport. Selvom hun til tider savner at være en del af organiserede sportshold, hjælper hendes bevægelsesrutine med at holde hende nede på jorden. Hun laver vægtløftning derhjemme, går lange gåture og er ved at starte en 30-dages yoga-udfordring. Og på trods af sin selvproklamerede utålmodighed forsøger hun at indarbejde meditation.
Inspireret af sin bedstefar udforskede hun på college intern medicin og dens indvirkning på de marginaliserede kroppe i krydset mellem køn og race. Hun er passioneret om at vende den høje dødelighed under fødslen for sorte kvinder og har overvejet at kanalisere den energi ved at forfølge en doula-certificering til at støtte mødre før, under og efter fødslen. Det er et område af betydning, der også rammer tæt på for hende. "Min mor har fået fem børn, og hun har fået fire kejsersnit", siger Amira.
New York-tilflytteren mener, at hendes nysgerrighed og ukuelighed med at stille spørgsmål og driften til at gøre noget ved det, let kan spores. Hun har det fra sin familie. ”Det, jeg lærte af dem, var at være en fortaler for lokalsamfundet", siger Amira. "Min familie tog sig af lokalsamfundet."
Tekst: Lakin Starling
Billeder: Courtney Sofiah Yates
Film: Sara McDowell, Amira Natanne
Skrevet: September 2020