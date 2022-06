Familierødderne fik atleten og modellen, Amira Natanne, til at forfølge sine drømme

Nu overvejer Amira sine næste træk, og hvordan hun vil tage kontrol over sit liv, herunder sit forhold til sport. Selvom hun til tider savner at være en del af organiserede sportshold, hjælper hendes bevægelsesrutine med at holde hende nede på jorden. Hun laver vægtløftning derhjemme, går lange gåture og er ved at starte en 30-dages yoga-udfordring. Og på trods af sin selvproklamerede utålmodighed forsøger hun at indarbejde meditation.



Inspireret af sin bedstefar udforskede hun på college intern medicin og dens indvirkning på de marginaliserede kroppe i krydset mellem køn og race. Hun er passioneret om at vende den høje dødelighed under fødslen for sorte kvinder og har overvejet at kanalisere den energi ved at forfølge en doula-certificering til at støtte mødre før, under og efter fødslen. Det er et område af betydning, der også rammer tæt på for hende. "Min mor har fået fem børn, og hun har fået fire kejsersnit", siger Amira.



New York-tilflytteren mener, at hendes nysgerrighed og ukuelighed med at stille spørgsmål og driften til at gøre noget ved det, let kan spores. Hun har det fra sin familie. ”Det, jeg lærte af dem, var at være en fortaler for lokalsamfundet", siger Amira. "Min familie tog sig af lokalsamfundet."