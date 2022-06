Altid fremad

For disse spillere handler det om at hylde hinandens forskelligheder og lære at have tiltro til sine holdkammerater og til sig selv. "Det handler ikke kun om sport. Det forbinder os, til trods for vores forskelle," siger Fitzroy Lions-atleten Abdul, 8 år.



For Helping Hoops-atleten Akuech "er det et trygt sted. Hvis jeg skal noget efter skole, eller hvis jeg har brug for lektiehjælp eller noget, så kan jeg altid regne med mine trænere og holdkammerater. De er der altid til at støtte mig."



Khalid på 12 siger: "Når man er en del af et hold, kan man lære mere om andre, ligegyldigt hvem de er. Uanset om vi vinder eller taber, så løfter vi hinanden."