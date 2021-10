Hvad det egentlig betyder at leve sit bedste liv ifølge AARMY-medstifter Angela Manuel-Davis

"At leve dit bedste liv" handler ikke om at bytte dit mindre spændende job ud med drinks på stranden (beklager). For Angela Manuel Davis, der er øverste motivationschef (det er en ting!) og medstifter af indendørscykling- og bootcamp-studiet AARMY, betyder det at finde ud af, hvad der motiverer dig og så give den hele armen. I denne episode af Trained, får værten Jaclyn Byrer besøg af den tidligere atletikstjerne, og hun deler, hvordan hun gik fra at være skræmt af at cykle til at undervise Jay-Z og Oprah, samt hvordan – takket være et råd fra sin far – hendes time blev kendt som "kirke på en cykel". Hun forklarer også, hvordan ansvarlighed og bekræftelser er afgørende faktorer, hvordan man skaber gruppeundervisningsstemning derhjemme, og hvad hun gør for at slappe af. Kort fortalt? Hun fortæller os, hvordan vi alle kan få det liv, vi fortjener.