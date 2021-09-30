Hvad det egentlig betyder at leve sit bedste liv ifølge AARMY-medstifter Angela Manuel-Davis

Podcasten Trained: Find jordforbindelsen via dit formål med Angela Manuel Davis
Coaching
Nogle gange kan du være din egen største forhindring. Om det gælder inden eller uden for fitnesscentret, står AARMY's øverste motivationschef klar med løsningen.
Trained er en podcast, der udforsker det nyeste inden for holistisk fitness.
"At leve dit bedste liv" handler ikke om at bytte dit mindre spændende job ud med drinks på stranden (beklager). For Angela Manuel Davis, der er øverste motivationschef (det er en ting!) og medstifter af indendørscykling- og bootcamp-studiet AARMY, betyder det at finde ud af, hvad der motiverer dig og så give den hele armen. I denne episode af Trained, får værten Jaclyn Byrer besøg af den tidligere atletikstjerne, og hun deler, hvordan hun gik fra at være skræmt af at cykle til at undervise Jay-Z og Oprah, samt hvordan – takket være et råd fra sin far – hendes time blev kendt som "kirke på en cykel". Hun forklarer også, hvordan ansvarlighed og bekræftelser er afgørende faktorer, hvordan man skaber gruppeundervisningsstemning derhjemme, og hvad hun gør for at slappe af. Kort fortalt? Hun fortæller os, hvordan vi alle kan få det liv, vi fortjener.
"Nøglen er at vide, at du er værdig til resultaterne på den anden side af det. Og mange gange går vi i vejen for os selv, og vi taler os selv ud af det, før vi overhovedet har givet os selv en chance."
Angela Manuel DavisAARMY-medstifter og øverste motivationschef
Har du spørgsmål om mindset, bevægelse, ernæring, restitution eller søvn? Har du et forslag til en gæst eller et emne? Så send en e-mail til Jaclyn på trained@nike.com, og så vil hun se, hvad hun kan gøre.