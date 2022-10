Preis nicht verfügbar

Nur wenigen Athleten wird die Ehre eines eigenen Signature-Schuhs zuteil – Paul Rodriguez nimmt aktuell bereits das 10. Modell in sein Repertoire auf. Als Hommage an die erfolgreiche Kollektion ist dieser Dunk mit den Details unvergesslicher Colorways der Linie ausgestattet. Daraus entstand ein abwechslungsreiches Design, das die vielfältigen Storys hinter den Materialien, Grafiken und Farbakzenten aus der langjährigen Zusammenarbeit zwischen P-Rod und Nike Skateboarding feiert.



Die ungleichen Designs der Schuhe greifen einige der legendärsten Elemente der Signature-Kollektion von P-Rod auf. Darunter verzierte Stickdetails, wilde Prints, bunte Farbverläufe und verschiedene hochwertige Texturen, die vertraute Features in etwas völlig Neues verwandeln.