109,99 €

In den späten 1970ern definierte Gundam die Anime-Kultur neu und katapultierte die Zukunftsvision der japanischen Marke aus Tokio in die gesamte Welt. Mit seinem Zusammenspiel aus spannenden Geschichten und genialen Designs prägte Gundam eine ganze Sammlerkultur. Diese Community verfolgt seit Jahrzehnten begeistert die Animationsserien und sammelt die Spielzeugmodelle. Auch heute werden sie noch von den Innovationen der Serie inspiriert.

Der "Gundam" SB Dunk High ist eine Hommage an Vorstellungskraft und eisernen Willen. Er integriert DIY-Inspiration und Science-Fiction-Style in eine legendäre Variante ekzentrischer SB Dunks. Der entfernbare Swoosh wird jeweils so stilisiert, dass er die Silhouette dramatisch ändert, je nachdem, ob du dich für knallig oder dezent clean entscheidest. Er verwandelt den Sneaker wie seine Mecha-Vorbilder. Der "Gundam" Dunk feiert Tradition und die Synergie aus Nike SB und Gundam-Sammlerkultur – von der detailreichen Zehenbox über die Farbakzente bis hin zum beiliegenden, eindeutig robotischen Dekorbogen.

SKU: DH7717-100