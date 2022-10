Der Supreme erinnert an den Air Force II aus dem Jahr 1987 und ehrt damit eine weitere klassische Basketballsilhouette, die von Skatern übernommen wurde. Der niedrig geschnittene Air Force II zeigt zusätzliche Supreme Branding-Merkmale auf der Zunge, der Einlegesohle und den oberen Ösen, die perfekt zum Schriftzug "World Famous" auf der Ferse passen. In einer von vier Farbgebungen zeigt sich diese Variante in Orange und Weiß.