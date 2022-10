Zusammen mit Millionen von Athleten und Fans auf der ganzen Welt sind wir von den heutigen tragischen Nachrichten am Boden zerstört. Unser tiefstes Mitgefühl und Beileid an alle, die Kobe am nächsten standen, insbesondere seiner Familie und seinen Freunden. Er war einer der größten Sportler seiner Generation und hat die Welt des Sports und die Basketball-Community unermesslich geprägt. Er war ein geliebtes Mitglied der Nike-Familie. Wir werden ihn sehr vermissen.

Mamba forever.