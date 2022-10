169,99 €

Nike arbeitet zusammen mit sacai und CLOT an dem LDWaffle, einer kreativen Kombination des LDV und des Waffle Racer. Die Hybrid-Kreation von Chitose Abe wurde von der legendären Streetwear-Inspiration von CLOT inspiriert. Er besticht durch ein halbtransparentes Obermaterial und Farbkombinationen, die der Kunst der Reflexzonenmassage - einem unverkennbaren CLOT-Design-Feature - Tribut zollen.

Er ist inspiriert von der Zusammenarbeit mit CLOT am Air Max 1 von 2006. Der Swoosh im Schlangenmotiv wirkt in Kombination mit reflektierenden Swooshes besonders exotisch. Ein spezielles Nike x sacai x CLOT Logo auf dem Zungenetikett an Rückseite, Ferse und Futter schließt den Look ab. Finde deinen Fokus in dieser frischen Variante eines bereits einzigartiges Designs.

SKU: DH1347-100