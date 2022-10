179,99 €

Nach ihrem Auftritt auf dem New Yorker Laufsteg Anfang dieses Jahres ist diese Collaboration mit dem in Tokio ansässigen Label AMBUSH endlich für ihren Release bereit. Als erste Designerin, die mit Nike und der National Basketball Association (NBA) zusammenarbeitet, liefert die AMBUSH®-Gründerin Yoon Ahn eine lebhafte Kreation, die durch unverkennbare Branding-Details und einer vom Basketball inspirierten Ästhetik definiert ist.



In Anerkennung der Fahrrad-, Auto- und Truckkultur in Japan wurden die ursprünglichen Proportionen des Dunk mit einem Swoosh, der sich wie ein Motorradauspuff bis über die Ferse hinaus erstreckt, neu interpretiert. "Ich fragte mich, was ich tun konnte, damit der Schuh wie ein bewegliches Objekt aussieht", sagt Ahn. Ein auffälliger Ferseneinsatz ist mit einem eingestanzten Schriftzug und die Einlegesohlen sind mit einem Co-Branding versehen. Die Zungen-Tags verleihen den klassischen Features einen zusätzlichen, subtilen Twist.