Uns war klar, dass wir einen ganz neuen Weg gehen mussten, um den Produkt-Lebenszyklus auf kreative Weise neu zu interpretieren. Wir haben unsere Fabrikabfälle aus den Mülldeponien und Gewässern recycelt, Garne aus einer Vielzahl recycelter Materialien gesponnen und Produktionsabfälle in neue Schuhe verwandelt. Dieser Prozess kam erstmalig in der Nike Innovation Kitchen zum Einsatz, wo wir uns ständig mit verrückten neuen Ideen beschäftigen und unsere Komfortzone verlassen. Um die Idee des Space Hippie Realität werden zu lassen, haben wir die Zeichenbretter durch Prototypen ersetzt. Wir haben Pionierarbeit geleistet, um ein Design für eine neue Zukunft zu erschaffen. Wir fühlten uns wie verrückte Wissenschaftler in einem futuristischen Labor.

Wir haben uns auf unserem Weg von Bill Bowerman inspirieren lassen, den wir wegen seiner spontanen DIY-Designideen – wie das Gießen von Gummi in ein Waffeleisen – liebevoll als ursprünglichen Space Hippie bezeichnen. In dieser Phase ging es darum, unsere verrücktesten Ideen zu realisieren und zu prüfen, wie sie in der Praxis abschneiden würden. Schlussendlich aber wurde jedes Space Hippie-Modell zu 25–50 % aus Recyclingmaterialien gefertigt.