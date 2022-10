Der Air VaporMax Plus "BE TRUE" nimmt zwei Nike Ikonen – den Air Max Plus und den Air VaporMax – in die LGBTQ-Bewegung und die Feier von "Pride" mit auf. Er präsentiert von oben bis unten die auffälligsten Pride-Symbole, darunter eine Außensohle im Stile einer Regenbogenflagge, eine pinke und lavendelfarbene Farbgebung sowie ein Dreieck. Die BETRUE-Kennzeichnung ist auf der Einlegesohle deutlich zu erkennen.