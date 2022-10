Inspiriert wurde der Air More Uptempo '96 von den Basketball-Legenden der 80er und 90er. Er ehrt damit ein Jahrzehnt, in dem Basketball zu einer globalen Bewegung wurde. Auch er verfügt über die gleichen drei Air Sole-Elemente – so viele, wie noch nie gleichzeitig in einem Schuh verarbeitet wurden. Und natürlich dürfen auch die legendären AIR-Buchstaben nicht fehlen, die den gesamten Sneaker umhüllen. In der neuesten Farbgebung sorgen eine Premium-Konstruktion und die leichten Brauntöne für einen softeren Look.