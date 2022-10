Als der Air Money und der Uptempo 1996 auf der Bildfläche erschienen, waren sie in jeder Hinsicht mutig – vom sichtbaren Air-Element bis zum blockartigen Schriftzug. Eine Kombination aus den beiden sollte zweifellos dieses mutige Design beibehalten. Und so heißen wir den Air More Money willkommen, eine riskante Fusion, die 21 Jahre nach ihren Vorgängern auf die Menschheit losgelassen wird. Sein abnehmbarer Überzug präsentiert den namensgebenden Schriftzug in großen, fetten Buchstaben, um jegliche Zweifel an seiner Herkunft auszuräumen. Ein Dollar-Zeichen schmückt die Ferse. Air Sole-Elemente entlang des Fußes sorgen für gepolsterten Tragekomfort und einen dynamischen Look. Der Air More Money kennt keine Furcht, hat immer Rückenwind und nie Flaute.