140,00 €

Zu Ehren seines 30. Jubiläums statten wir den Air Max 90 mit einem intensiven Colorway aus, bei dem glänzende Highlights auf vom Dschungel inspirierte Vibes treffen. Auf dem Obermaterial befindet sich eine Lage aus leichtem Mesh in leuchtendem Ghost Green, das unter den Überzügen in Muted Camo zum Vorschein kommt. Akzente in Schwarz und Weiß auf Außensohle, Schnürsenkeln, Vierteleinsatz und Ferse bilden einen tollen Kontrast und runden den Look ab.