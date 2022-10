160,00 €

Die schlammgrüne Neuauflage des Air Max 90 steht den umfassenden und auffälligen Farbgebungen der gesamten Produktlinie in nichts nach. Die Kombination aus Kunstpelzmuster und Krokodilprint sorgt für ein gewisses Maß an Extravaganz, während die Einlege- und Innensohle einen roten Akzent setzen. Sogar die transparente Außensohle gibt dir einen Einblick in die rote Innenwelt des Schuhs. Dieser kaltblütige AM 90 bleibt seinen Ursprüngen im Laufsport mit der Außensohle mit Waffelprofil treu – aufgenähte Überzüge sowie eine thermoplastische Mittelsohle sorgen für eine besonders federnde Dämpfung bei geringem Gewicht. So ziehst du die Blicke in der Innenstadt auf dich oder bist bereit für eine Schlammschlacht durch die Pfützen.