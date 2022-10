149,99 €

Seit seinem Debüt im Jahr 1987 wurde der Air Max 1 mit einer Vielfalt an Materialien und Farbtönen ausgestattet. Doch dieser Colorway sticht mit seinem ungewöhnlichen, zweifarbigen Design heraus. Auf den ersten Blick scheint die Silhouette mit ihrem gestanzten Branding, hochwertigen Details und Akzenten in Medium Khaki eher schlicht, aber wenn man genauer hinsieht, entdeckt man unter der Oberfläche noch so viel mehr. Jedem Paar liegt ein Scheuertuch bei, mit dem du die äußere Schicht abreiben kannst, um sein farbenfrohes Innenleben freizulegen. Ein gestickter Swoosh mit geteiltem Farbdesign auf der Ferse zollt der einzigartigen Fähigkeit dieses Schuhs Tribut, sich zu verändern.