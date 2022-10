199,99 €

DENHAM wurde im Jahr 2008 vom englischen Jeans-Designer Jason Denham in Amsterdam gegründet. Vom Pioniergeist der orginalen Blue Jeans inspiriert, hat es sich DENHAM zur Aufgabe gemacht, mit viel Leidenschaft innovative Styles zu kreieren, die dennoch der Tradition treu bleiben. Sie kombinieren herkömmliche Jeans-Waschungen, perfekte Passformen und moderne Schnitte mit Premium-Stoffen aus den besten Fabriken Italiens und Japans. Das Label hat sich nun mit Nike zusammengetan, um eine allzeit beliebte Silhouette – den Air Max 1 – mit seinen edlen Textilien auszustatten. Diese Version aus leichtem Denim-Material passt sich dem Fuß wie ein Handschuh an. Zu den weiteren Design-Highlights gehören grafische Muster, eine illustrierte Innensohle und Akzente in Vachetta Tan.