Der Air Jordan VIII erschien erstmals 1993. In diesem Jahr gehörte Michael Jordan zu den Top-Scorern und war auf dem Weg zu seinem dritten Meisterschaftstitel in Folge. Neben seinem Jumpman-Logo aus Chenille und der Pinselstrich-Grafik auf dem Mudguard waren es aber insbesondere die sich über den Schnürsenkeln kreuzenden Doppelriemen, für die dieser Schuh so bekannt wurde. Jetzt erscheint das neueste Wildleder-Modell in Schwarz, Weiß und Rot – eine Farbgebung, die Sneaker-Fans direkt an den Colorway des Air Jordan IV "Cement" erinnern wird.