Michael Jordan etablierte sich im Jahr 1991 als bester Spieler der Liga mit den Air Jordan VI: Er gewann seinen fünften Titel, die erste von fünf Meisterschaften und erhielt seine zweite Ehrung als MVP in der Liga. Das Obermaterial erhält ein Update mit der Farbgebung "NRG" in einem Schlangenhautmuster und Rindsfell, bleibt jedoch dem Original treu dank Nike Air Branding an der Ferse.