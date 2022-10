Der sechste Signature-Schuh von Michael Jordan debütierte während der Saison 1990/91 und wird immer als der Schuh in Erinnerung bleiben, in dem er seinen ersten Ring gewann. Der dezente Colorway dieser Neuauflage des AJ6 in Magnet und College Navy ist eine Hommage an den College-Basketball und passt perfekt zu sommerlichen Outfits. Das Wildleder unterstreicht den Off-Court-Style und die transparenten Akzente an der Außensohle erhöhen den Coolness-Faktor bei jedem Schritt.

SKU: CT8529-012