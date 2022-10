224,99 €

Nach seinen ersten Auftritten auf den Laufstegen in Paris und beim All-Star-Weekend in Chicago erscheint der AJ5 von Virgil Abloh in einer neuen Farbgebung in dezenten Sail-Tönen und mit auffälligen Akzenten in Fire Red. Der Style präsentiert sich im legendären minimalistischen Off-White-Look samt durchsichtigem Stoff und Cutouts an Mittelfuß und Kragen, die einen flüchtigen Blick in das Innere des Schuhs freigeben. Die unverwechselbaren Textgrafiken des Labels auf der Innenseite geben detaillierte Produktionsdaten an und zollen Beaverton als Geburtsstätte der Silhouette Tribut.