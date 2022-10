190,00 €

Als verehrte Legende der Basketball- und Popkultur wurde der Air Jordan IV in seiner 32-jährigen Geschichte schon mit zahlreichen erfolgreichen Colorways ausgestattet. Mit dem Black Cat, der seine Bezeichnung dem Spitznamen von Michael Jordan verdankt, ist nun eine der auffälligsten Farbgebungen zurück. Dieses Retro-Modell ist ein fast identisches Replikat seines Vorgängers aus dem Jahr 2006 und mit seinem All-Over-Black-Look ein echter Champion. Die monochrome Silhouette aus Nubukleder und das matte Finish in Graphite sind nur einige Wiedererkennungsmerkmale des Originals. Zu den weiteren Design-Highlights gehören eine Hardshell-Konstruktion, die die Schnürsenkel an Ort und Stelle hält, und ein atmungsaktives Geflecht am Vorfuß. Der Jumpman in Graphite auf der schwarzen Zunge und ein glänzendes Blackout-Logo an der Ferse sorgen dafür, dass dieses Modell auf jedem Radar zu sehen ist.