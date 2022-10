199,99 €

Dem selbsterklärten "Cultural DJ" Hiroshi Fujiwara werden viele Erfolge zugeschrieben, darunter seine zentrale Rolle bei der Kreation und Entwicklung der heutigen Streetwear Fashion. Doch er ruht sich nicht auf seinen Erfolgen aus: Seine neueste Collaboration steht für das zweite Kapitel seiner Zusammenarbeit mit der Marke Jordan nach der heiß begehrten AJ1 Collaboration von 2014.

Zusätzlich zu zwei weiteren Schuhen und einer Bekleidungskollektion rundet dieser AJ3 die Fragment x Jordan Collaboration ab, indem Fujiwaras Auge fürs Detail bei einem der beliebtesten Jordan Silhouetten zum Ausdruck kommt. Das schwarze und weiße "Orca"-Farbmuster spielt auf seine frühere Arbeit für Nike an, während der Schriftzug SKU auf der Mittelsohle die Verbindung zwischen der Kunst und dem Geschäft rund um Streetwear herstellt. Ein eingestanztes Fragment Logo in der Mittelsohle und unter dem durchsichtigen Jordan Logo an der Ferse verleiht dem Schuh einen geschmackvollen, aber subtilen Abdruck.