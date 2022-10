Nach seiner ersten Auflage in den Jahren 1999–2000 war vom Air Jordan XV nicht viel zu sehen, obwohl er die Air Jordan-Linie fortsetzte. Der einzigartige, dezente Look des Schuhs wurde von einem Kampfjet inspiriert. Der Air Jordan XV dient auch als endgültiges Design der Arbeit von Tinker Hatfield an der Neuauflage der Signature-Reihe. Nun kehrt das Original ganz in schwarz zurück, mit Details und Farbakzenten in Varsity Red.