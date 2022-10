Mit seinem Debüt im Jahr 1996 brachte der Air Jordan XII Luxus auf das Hallenparkett. Sein Design spiegelte die Reife und Weiterentwicklung eines Superstars wider, der mittlerweile zur Legende geworden war. Die neueste Edition präsentiert sich in schlichter Wildlederkonstruktion mit grauem Obermaterial. Ösen in Metallic Gold erinnern an die Originalfarbgebung "Taxi" aus dem Jahr 1996.