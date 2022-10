180,00 €

Diese Neuauflage des AJ11 Low ist eine Hommage an zwei der kultigsten Farbgebungen des Modells, die "His Airness" während der legendären Saison 96 trug: Der AJ11-Colorway "Concord", den Michael Jordan während der regulären Saison trug, am Obermaterial und der "Bred"-Colorway, den er während der Playoffs dieser Saison trug, an der Außensohle.

Auch wenn dieser Mashup-Style in "Gym Red" einen ganz neuen Look bietet, unterscheiden sich die Details dieses Low 11 nicht vom Original. Die transparente Gummi-Außensohle, der Schaft mit Karbonfaserplatte über die gesamte Länge der Mittelsohle und die vorgeformte Einlegesohle für eine optimale Passform und ein angenehmes Tragegefühl sind ebenfalls Teil des originalen Performance-Pakets, mit dem Michael Jordan sein Team zu 72 Siegen und dem vierten Weltmeistertitel führte. Alleinstellungsmerkmal des AJ11 Low ist das Obermaterial komplett aus Leder anstelle des Textilmaterials beim AJ11 Mid.

Und um den Retro-Vibe perfekt zu machen, ist der AJ11 als erste Low-Version in der originalen Verpackung von 1996 erhältlich. Der schwarz-graue Schuhkarton war zum ersten Mal beim Launch des AJ11 "Concord" zu sehen, der eine wahre Sneaker-Manie auslöste, die niemand kommen sah. Niemand außer Tinker und Michael Jordan.