Preis nicht verfügbar

Diese Neuauflage eines klassischen Air Jordan 1 erinnert in Sachen Design an vorherige AJ1-Colorways, die einen bleibenden Einfluss auf die Kutlur hinterlassen haben. Die Zunge ist mit sichtbarem Schaumstoff und einem transparenten, umgedrehten Tag ausgestattet, was für ein minmalistisches Tragegefühl sorgt. Das dreifarbige Color Blocking in Volt, Sail und University Gold stattet die zeitlose Silhouette mit einem energiegeladenen Look aus.