Diese Version des originalen AJ1 ist einerseits eine Hommage an die eigene Tradition und geht gleichzeitig ganz neue Wege, indem sie die klassischen Farben des AJ1 in einem Blockmuster widerspiegelt, das an einen Colorway-Mashup erinnert. Der weiße Zehenbereich bildet einen tollen Kontrast zu den weichen Wildleder-Überzügen in Grau und Rot. Die Art, wie sich die verschiedenen Farben in einem schwarzen Swoosh vereinen, sorgt für einen angesagten und dennoch klassischen Look. So sieht die moderne Interpretation eines zeitlosen Klassikers aus.