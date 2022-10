Bei seinem Debüt auf dem Platz im Jahr 1985 hatte noch nie jemand etwas wie den Air Jordan I gesehen. Er war aus den besten Materialien dieser Zeit gemacht und sein Design zeigte hochmoderne und zugleich klassische Züge, die deutlich wurden, wann immer der Air Jordan abhob. Jetzt, nach über dreißig Jahren voller Farben und Materialien, macht das luftig leichte Original einen neuen Schritt nach vorne mit einer kompletten Flyknit-Neukonstruktion. Das flexible, leichtgewichtige Update verfügt über Akzente in Schweinsleder und bleibt seiner DNA treu. Das zeigt sich in der Nike Air-Dämpfung, einem hoch geschnittenen Kragen und Farbblöcken in OG Royal und Schwarz.