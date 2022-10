130,00 €

Das topaktuelle japanische Label "FACETASM" tritt mit einer stylischen Retro-Version des Air Jordan I ins Scheinwerferlicht. Designer Hiromichi Ochiai bleibt seinem legendären Status mit dieser Collaboration treu. Die Überzüge in Celestial Teal mit Akzenten in Obsidian an Zunge und Swoosh sorgen für einen Kontrast und die Faltenstruktur im Obermaterial reflektiert den Signature-Look von FACETASM. Mit einem längeren Heel Tab und dem Jumpman-Logo auf der Mittelsohle kannst du sicher sein, alle Blicke auf dich zu ziehen.