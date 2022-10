Der Laufschuh fürs Gelände aus den 90ern kehrt in der Stadt zurück. Der Air Humara Premium bringt Nike Zoom Air im Vorfuß für einen kraftvollen Antritt zurück. Eine aggressive Außensohle gibt Läufern genau, was sie brauchen. Gekapselte Air in der Ferse fügt eine neue Dimension an Dämpfung hinzu, während das praktische Schnürsystem schnelles Anziehen ermöglicht. Das schwarze Obermaterial mit Farbtupfern passt immer und überall zu jedem Look.