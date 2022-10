Seit seiner Einführung im Jahr 1982 war der Air Force 1 in unzähligen Materialien und Farben erhältlich – und diese wilde Version setzt mit ihrer reptilienartigen Textur und auffälligen, kontrastreichen Farbtönen neue Maßstäbe. Auf der schwarzen Basis kommen die silberfarbenen Überzüge optimal zur Geltung, während das Schlangen-Kunstleder am Swoosh in Kombination mit dem reflektierenden Material für einen robusten, kaltblütigen Look sorgt.