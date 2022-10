Der legendäre Air Force 1 ist in einem luxuriösen Look für den Frühling erhältlich. Die sportliche, luxuriöse Frühlingsversion des Air Force 1 bietet erstklassige Materialien mit einem passenden Finish. Die Farbgebung in Pearl Pink verleiht dem Air Force 1 High SL einen energiegeladenen Look, mit dem du bei wärmerem Wetter eine gute Figur machst.