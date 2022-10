250,00 €

Eine Herzensangelegenheit von All For One ist die Tradition des Zurückgebens. Der originale Air Force 1 wurde stets an die nachfolgende Generation weitergegeben. Um dieser Tradition Tribut zu zollen, hat sich CLOT-Mitbegründer Edison Chen mit Nike zusammengetan, um den Air Force 1 CLOT zu entwickeln.



Als Inspirationsquelle für die Colorways dienten drei einfache Schlagworte: Wachstum, Respekt und Zurückgeben. Zu den einzigartigen Design-Highlights gehören ein abnehmbarer Stoff mit Muster, hinter dem sich ein weiteres Muster verbirgt. Die künstlerische Intention ist, unentdeckte Kreatvität zu visualisieren.



Als "Elder Statesman" der kreativen Community von Shanghai liegt Edisons Fokus darauf, jüngere Generationen zu motivieren, ihre verborgenen Talente zu entdecken und sein Wissen an sie weiterzugeben.