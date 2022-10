190,00 €

Nike Flyleather. Besteht aus mindestens 50 % Lederfasern.

A-COLD-WALL* und Nike haben jetzt wieder gemeinsam am Air Force 1 gearbeitet, nachdem sie 2017 bereits eine Partnerschaft gestartet hatten. A-COLD-WALL* von Samuel Ross ist eine sorgfältig ausgewählte Repräsentation britischer Street Culture. Der neue Air Force 1 von A-COLD-WALL* erinnert an das originale Design des Air Force 1 aus dem Jahr 2017 und verfügt über eine Flyleather-Konstruktion, die aus mindestens 50 % Lederfasern besteht. Flyleather sieht nicht nur aus wie natürliches Leder, sondern fühlt sich auch so an. Allerdings wird es aus zurückgewonnenen Lederfasern hergestellt, die ursprünglich im Müll hätten landen sollen.

Das A-COLD-WALL* Air Force 1 Flyleather ist in Schwarztönen gehalten und verfügt über ein ACW*-Branding auf der Seite des Zehenbereichs und der Zunge.