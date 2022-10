Inspiriert von den schillernden Straßen von New York City kehrt der Air Foamposite One mit einem auffälligen, neuen Erscheinungsbild ganz in Chrom zurück. Die auffällige Silhouette spricht dieselbe schroffe Designsprache, die diesen Schuh vom Hartholzexperiment auf die Ebene eines Lifestyle-Kultschuhs katapultierte.