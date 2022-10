170,00 €

In Zusammenarbeit mit Jerry Lorenzo von Fear of God präsentieren wir eine neue Silhouette mit sichtbarem Air-Element in der Ferse und ein durchgehendes Ripstop-Obermaterial. Der Schuh ist für einen relaxten Look und ein angenehmes Tragegefühl entworfen und kommt in leichtem Material und einem Mittelfußbändchen, das dem Fuß Halt gibt.