Dámské boty Nike Dunk Low By You upravené podle tebe

Nike Dunk Low By You
Dámské boty podle tebe
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Jen černá, bílá a tvůj styl. Boty Dunk si vždycky udrží status klasiky a ty si je teď můžeš upravit podle sebe. Zkombinuj textury kůže krokodýla, krajty, pštrosa, rejnoka, flísu a prémiových kůží, pak přidej trochu lesku reflexními prvky na logu Swoosh a zadním poutku. Nakonec dolaď poslední detaily a vybírej mezi klasickou černou nebo bílou podrážkou anebo jdi pro změnu do gumové verze. Možnosti jsou nekonečné – jak budeš svoje boty Dunk nosit ty?
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IM1382-900
Nike Dunk Low By You
Jen černá, bílá a tvůj styl. Boty Dunk si vždycky udrží status klasiky a ty si je teď můžeš upravit podle sebe. Zkombinuj textury kůže krokodýla, krajty, pštrosa, rejnoka, flísu a prémiových kůží, pak přidej trochu lesku reflexními prvky na logu Swoosh a zadním poutku. Nakonec dolaď poslední detaily a vybírej mezi klasickou černou nebo bílou podrážkou anebo jdi pro změnu do gumové verze. Možnosti jsou nekonečné – jak budeš svoje boty Dunk nosit ty?
Jaká je tvoje základna?
Krokodýl, krajta, pštros, rejnok, flís a prvotřídní leštěná kůže – nakombinuj a poskládej oblíbené textury podle sebe.
Klasická kombinace
Pohraj si s černou a bílou a vytvoř svůj jedinečný design kontrastních dílů.
Buď prostě jenom sebou
Tvoje iniciály? Přezdívka? Nebo něco jiného, co tě vystihuje? Na každé zadní poutko můžeš přidat vlastní text až o pěti znacích.
Další výhody
- Svršek nošením změkne a získá retro styl.
- Pěnová mezipodešev je lehká a citlivě tlumí.
- Legendární gumová podrážka s klasickým kruhovým vzorem je odolná a skvěle zabírá.
Prvky Nike By You
- Každý z našich členů je jedinečný a tvoje boty taky! Každý pár vyrábíme jeden po druhém, namísto sériové výroby. Na dobré věci se vyplatí počkat.
- Pošli všem osobní vzkaz nápisem na svých botách. Navíc od nás dostaneš krabici se svým jménem.
- S naším 3D editorem můžeš během experimentování s nejrůznějšími designovými možnostmi sledovat, jak ti tvůj výtvor ožívá pod rukama.
- Zobrazená barva: Vícebarevná/Vícebarevná/Vícebarevná
- Styl: IM1382-900
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Nike Dunk Low By You
Další informace
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