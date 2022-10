V těchhle botách do přírody se můžeš vydat do kopců, z kopců a kamkoli tě napadne. Robustní podrážka a odolné materiály (inspirované klasikou ACG 90. let) přinášejí z části nádech dobrodružství a z části klasický outdoorový styl. Nike Air Mada jsou stvořené pro všechno, co si k nim vymyslíš.

Zobrazená barva: Hemp/Canyon Purple

Styl: DQ5499-200