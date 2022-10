Zážitek pro děti v nových Air Max – co víc si přát? Nike Air Max INTRLK Lite přichází s naším oblíbeným měkkým tlumením Air, které je přetvořené pro pohodlí při celodenním hraní. Tahle lehká bota se snadno obouvá i zouvá, navíc je odolná a univerzální, takže splní všechno, co děti potřebují – je to další vylepšení řady Air.

Zobrazená barva: Pink Foam/Elemental Pink/Medium Soft Pink/Bílá

Styl: DH9394-600