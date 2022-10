Žádné dva basketbalové styly nebyly pro devadesátky tak ikonické jako Air Money a More Uptempo. Velká tiskací písmena. Viditelné tlumení air. Provokativní siluety. Teď, o dvacet let později, se můžeme těšit z plodu jejich láskyplného spojení: Air More Money. Nabízí odnímatelnou krycí část, symbol dolaru na patě, jednotku Air po celé délce podrážky a neopakovatelný šmrnc, který tenhle model zdědil po rodičích. Podívej se n a nejnovější barevnou kombinaci Černé a odstínu Metallic Silver s detaily v barvě Pure Platinum.