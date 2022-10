AIR MORE MONEY

MO' MONEY

118,97 €

V roce 1996 byly vydány kolekce Air Money a Air More Uptempo. Svým výstředním designem a stědrým používáním vzduchových bublin navždy změnily kurz tenisek. O 21 let později nás účetní podklady zavedly až sem: model Air More Money, smělá kombinace výše zmíněných bot. Má nové odmímatelné opláštění, na kterém je naspané jméno boty velkými tučnými písmeny. Znak dolaru zabírá zadní stranu paty a jednotka Air Sole po celé délce nohy ti zajišťuje pohodlí a odpružený vzhled. Nové ražení a nebezpečí inflace omlouvají potřebu utrácet.