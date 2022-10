Když se v roce ‘96 poprvé objevily modely Air Money a Uptempo, oba byly totálně odvážné – od viditelné jednotky Air po tučné nápisy tiskacím písmem. Takže dávalo smysl, že jakákoli kombinace těchto dvou bude vyzařovat stejně inovativního ducha. Přivítejte Air More Money, smělý tvůrčí mix, který byl lidstvu seslán 21 let po svých předchůdcích. Na odnímatelné krycí části této boty je velkými, důraznými písmeny natištěno její jméno, aby nikdo nebyl na pochybách, o co se tu jedná. Na patě je ozdobný znak dolaru a po celé délce chodidla se táhnou jednotky Air Sole, které zajišťují pohodlné tlumení a odlehčený vzhled. Air More Money má pod sebou slušný polštář a nikdy netrpí nedostatkem, takže si může odvážnost dovolit.