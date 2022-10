Míč Nike Flight

Milý světe,



tohle je pozvánka pro tebe. Míč kopnutý tvým směrem. Dopis se značkou URGENTNÍ.



Fotbal tě potřebuje. Vás všechny.



Vás, co jste rychlí,

co jste nespoutaní.

Vás, co se nebojíte.

Hráče okresního přeboru, který vypráví příběhy v hospodě.

Vás, co máte za ušima. Vás, co máte vyřídilku.

Kluky a holky ze sídlišť — z Paříže, São Paula, Los Angeles, Londýna.

Útočníky, obránce, neohrožené brankáře.

Sportovce.

Rekreační hráče.

Trávníky, parky, dvory, průchody, hřiště, ulice.

Věčně zpívající fanoušky.



Všechno to začíná vámi. Všechno začíná u míče.



Brzy na viděnou.



S láskou, Fotbal.



#playwithlove