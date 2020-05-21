Zvedni se ze židle
Trénink a výživa
Od Ryana Flahertyho
Tyhle jednoduché protahovací cviky ti pomůžou zvládnout negativní dopady sedavého životního stylu.
Téměř všichni sportovci, se kterými pracuji, – od rekreačních až po profesionály – mají problémy s hýžděmi a kyčlemi, které jsou způsobené sedavým životním stylem. Naše těla byla po tisíce let uzpůsobená ke každodennímu pohybu při obstarávání potravy. Momentálně sedíme ještě o něco víc než obvykle a samozřejmě to má negativní vliv na naše tělo.
Pokud trávíš příliš mnoho času sezením, je vhodné zvýšit pohyblivost příslušných tělesných partií a udržet jejich ohebnost. Věnuj se každý večer 20 minut těmhle protahovacím cvikům.
- Hrudní svaly.
Většinou bývají napnuté, protože při sezení vytáčíme ramena dopředu, a tím se hrudní svaly zkracují. Protáhni si je tak, že se postavíš do dveří s rukama v úrovni ramen. Vykroč dopředu a ruce nech za sebou ve dveřní konstrukci. Hrudník tlač směrem vzhůru.
- Hyžďové svaly.
Při dlouhodobém sezení se zkracují hyžďové svaly. Protáhneš si je tak, že přejdeš do výpadu se zády v neutrální poloze (nejsou ohnutá dopředu ani dozadu).
- Hamstringy.
Dlouhé hodiny u pracovního stolu, v autě nebo na gauči vedou k jejich zkracování. Protáhni si je tak, že si lehneš zády na podlahu s nohama opřenýma o stěnu.
„Studie ukazují, že nové zdravotní návyky – jako jsou tyhle tři každodenní protahovací cviky – se ti podaří nejlíp zařadit do života tehdy, když je začleníš mezi svoje stávající návyky.“
Ryan Flaherty
Studie ukazují, že nové zdravotní návyky – jako jsou tyhle tři každodenní protahovací cviky – se ti podaří nejlíp zařadit do života tehdy, když je začleníš mezi svoje stávající návyky. Při večerním sledování televize neseď příliš dlouho na gauči. Vstaň a věnuj se těmhle protahovacím cvikům, a předejdi tak negativním dopadům dlouhého sezení. Když je začleníš do svého životního stylu, nebudeš se cítit ztuhle a získáš lepší rozsah pohybu.