Zvedni se ze židle

Trénink a výživa
Poslední aktualizace: 21. května 2020

Od Ryana Flahertyho

Zvedni se ze židle

Tyhle jednoduché protahovací cviky ti pomůžou zvládnout negativní dopady sedavého životního stylu.

Téměř všichni sportovci, se kterými pracuji, – od rekreačních až po profesionály – mají problémy s hýžděmi a kyčlemi, které jsou způsobené sedavým životním stylem. Naše těla byla po tisíce let uzpůsobená ke každodennímu pohybu při obstarávání potravy. Momentálně sedíme ještě o něco víc než obvykle a samozřejmě to má negativní vliv na naše tělo.

Pokud trávíš příliš mnoho času sezením, je vhodné zvýšit pohyblivost příslušných tělesných partií a udržet jejich ohebnost. Věnuj se každý večer 20 minut těmhle protahovacím cvikům.

  1. Hrudní svaly.
    Většinou bývají napnuté, protože při sezení vytáčíme ramena dopředu, a tím se hrudní svaly zkracují. Protáhni si je tak, že se postavíš do dveří s rukama v úrovni ramen. Vykroč dopředu a ruce nech za sebou ve dveřní konstrukci. Hrudník tlač směrem vzhůru.
  2. Hyžďové svaly.
    Při dlouhodobém sezení se zkracují hyžďové svaly. Protáhneš si je tak, že přejdeš do výpadu se zády v neutrální poloze (nejsou ohnutá dopředu ani dozadu).
  3. Hamstringy.
    Dlouhé hodiny u pracovního stolu, v autě nebo na gauči vedou k jejich zkracování. Protáhni si je tak, že si lehneš zády na podlahu s nohama opřenýma o stěnu.

„Studie ukazují, že nové zdravotní návyky – jako jsou tyhle tři každodenní protahovací cviky – se ti podaří nejlíp zařadit do života tehdy, když je začleníš mezi svoje stávající návyky.“

Ryan Flaherty

Studie ukazují, že nové zdravotní návyky – jako jsou tyhle tři každodenní protahovací cviky – se ti podaří nejlíp zařadit do života tehdy, když je začleníš mezi svoje stávající návyky. Při večerním sledování televize neseď příliš dlouho na gauči. Vstaň a věnuj se těmhle protahovacím cvikům, a předejdi tak negativním dopadům dlouhého sezení. Když je začleníš do svého životního stylu, nebudeš se cítit ztuhle a získáš lepší rozsah pohybu.

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Původně zveřejněno: 1. dubna 2020