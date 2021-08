U nás na dvorku: Objevování smyslu na moři

První profesionální závod Chrisankiho Flooda mezi ostrovy byl bouřlivý. „Byl to 18denní závod z Grand Cayman na Svatou Lucii. Byla tma jako v pytli a zvedaly se vlny, jaké jsem ještě v životě neviděl,“ vzpomíná. „V rádiu jsme slyšeli hlášení, že se potopila kontejnerová loď asi 70 mil od nás... Dost nás to vyděsilo. Posádka mojí lodi ale divoké počasí zvládla. Při rozbřesku jsem pak pozoroval, jak nám vedle boku rejdí celé hejno delfínů. Nevyhráli jsme, ale jako odměnu jsme si odnesli celé to dobrodružství.“