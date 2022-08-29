Hra začíná u tebe
Trénink dětí: Síla hry
Program Trénink dětí: Síla hry byl připravený tak, aby pomohl trenérům spojit hru a sport a udělal fyzickou aktivitu pro děti ještě zábavnější a přístupnější.
Děti jsou stvořené pro hru a radost ze sportu v nich může díky správným trenérským nástrojům zažehnout kdokoli, včetně tebe! Program Trénink dětí: Síla hry, který je teď k dispozici v aplikaci Nike Training Club, tě podpoří v motivování dětí prostřednictvím zábavných her, výzev a pohybových dovedností. Vyvinuli jsme tenhle program ve spolupráci s Leeds Beckett University a celosvětovým neziskovým hnutím ICOACHKIDS, které podporuje sportovní vzdělávání. Všechno je součástí Made to Play, závazku společnosti Nike, jehož cílem je přimět děti k pohybu.
Víš, že hra je jedním z hlavních způsobů, jak se učíme, socializujeme a využíváme svou představivost? Podněcování hry v raném věku nám může zajistit lepší duševní a fyzické zdraví na celý život. Tenhle program obsahuje tři moduly, ve kterých najdeš všechny nástroje, s jejichž pomocí dětem pomůžeš přijmout fyzickou aktivitu za svou a to prostřednictvím nevyčerpatelné radosti ze hry. Každý modul obsahuje krátká vzdělávací videa o síle hry. Návodná videa a odborné tipy pomáhají trenérům při přípravě lekcí.
Modul 1: Zahrajeme si s míčem!
Tenhle modul se zaměřuje na rozvoj schopností dětí udržet své tělo ve stabilní poloze během dynamických a statických aktivit. Tady se budeš zaměřovat na trénink síly a pohyblivosti a ukážeme ti zábavné způsoby, jak začlenit hru do běžného tréninku tak, aby se na něj děti těšily.
Modul 2: Dostáváme se do tempa
Tenhle modul se zaměří na rozvoj efektivity pohybu prostřednictvím koordinace a rychlosti – klíčových prvků sportu. Zorientovat se v měnících se tělech, dovednostech a především v tom, jak dlouho děti dokážou udržet pozornost, to není hračka. Když proměníš aktivity ve hru, máš téměř jistotu, že udržíš dětskou pozornost. Tady najdeš tipy, které můžeš využít ve vícero sportech a trénincích, takže čekej spoustu běhání, uhýbání, skákání a poskakování.
Modul 3: Vydrž ještě chvíli
Tenhle modul se zaměřuje na rozvoj schopností dětí vydržet déle v nejlepší kondici – zvyšování odolnosti vůči únavě prostřednictvím hry. Přesně tak, bavíme se o vytrvalosti, která zahrnuje opakování pohybů po delší dobu. Ukážeme ti, jak do tréninků zařadit různé hry a aktivity s nízkou a vysokou intenzitou, které můžou podpořit aerobní, anaerobní a svalovou vytrvalost.