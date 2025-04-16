Připravené vyhrávat
Nike Teens
Pohodlné kousky v nenuceném stylu, které jsou stvořené k pohybu. Spojení pastelových a neutrálních odstínů vytváří hravou a přitom efektivní kombinaci na nejrůznější aktivity. Protože i při intenzivním cvičení ti to může slušet. Univerzální vrstvy, které odvádí pot, doplň o pružné a pohodlné modely a budeš vypadat senzačně – při běhu i na selfíčku.
Nejdřív funkčnost, potom styl
✅ Začni základy: Vyber si produkty, ve kterých se ti hýbe nejlíp, například kraťasy Nike Dri-FIT 2 v 1 nebo volnější tepláky Nike Sportswear. Dopřej si dost prostoru na protažení nebo chůzi tak, že zkombinuješ strečové přiléhavé kousky s těmi prostornějšími.
✅ Pohraj si s pastelovými tóny: Naplň svoje nejlepší pohyby jasnou energií a zvýrazni je neutrálními tóny. (Další barvy přidej teniskami.)
✅ Dej tomu šťávu: Gumičky, čelenky, stužky, třpytivý make-up a správný přístup – jen ať tě každý vidí.
„Sport mě naplňuje pocitem svobody. Obvykle nosím výrazné jasné barvy. Takhle dávám najevo svoji energii.“
Phoebe
Běžkyně a cyklistka
Přinášej světlo
Vytvoř si outfit, který bude mít styl, bude pohodlný a bude se hýbat ve tvém tempu. Od vzdušných tkaných cargo kraťasů až po jemná a pružná tílka s vyšším výstřihem a bundy Dri-FIT – tahle klasika tě brzdit nebude.