Jak přijmout postoj plný vděčnosti

Přirozeností člověka je neustále se s něčím srovnávat, třeba s ostatními lidmi. Podle společenských zvyklostí máme chtít pořád víc a víc. Ale takové myšlenky můžou laskavost snadno zašlapat do země. Nedovolí nám, abychom byli vděční za to, co máme. Brání nám užívat si přítomnost.



Skutečnost je ale taková, že ty nejdůležitější věci dostáváme zadarmo. Kdykoli tě přepadne frustrace, vztek nebo zloba a budeš mít pocit, že tě nic netěší, zhluboka se nadechni. Většinou stačí jeden pořádný, vědomý a soustředěný nádech – hlava se přenastaví a vděčnost se vrátí.



Pokud si ji chceš udržet trvale, každý den si zapiš tři věci, které v tobě pocit vděku ten den vyvolaly. Nemusí to být nic úžasně ohromujícího. Úplně stačí třeba trénink, vynikající jídlo nebo příjemná procházka s drahou polovičkou. Tyhle každodenní maličkost můžou mít neuvěřitelný účinek. Z výzkumů vyplývá, že lidi, co si je každý den zapisují, si tím výrazně zvyšují celkovou duševní pohodu.



Dává to smysl, když se nad tím zamyslíš. Pokud v sobě neustále nosíš pocit vděčnosti, těžko se rozzlobíš. Začni si psát deník, do kterého si uděláš poznámku pokaždé, když pocítíš vděčnost. Budeš se pak víc soustředit na to, co máš, a míň řešit to, co nemáš. Uvidíš, jak rychle ti budou další pozitivní věci přibývat.