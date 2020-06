Perfektní boční výpad a jeho varianty

Kdy se věnovat cvičení

Když jsi začátečník, prvním krokem je zvládnout základní pozici (víc si o tom řekneme dál). Začni s e dvěma nebo třemi sériemi po 8 až 10 opakováních na každou nohu. Zaměř se na kvalitu opakování (to znamená pomalejší pohyb a větší kontrola) a cvič jenom s vlastní váhou. Když se cítíš pokročilejší, rychle prověř, jestli zvládáš základní pozici, a pak můžeš přidat zátěž, zvýšit počet opakování a sérií a začít s různými variantami, které ještě zvýší intenzitu.



Boční výpady můžeš zahrnout do cvičení doma nebo na cestách. Zvaž přidání zátěže, díky které ještě víc posílíš, nebo zařaď boční výpad za chůze nebo s výskokem do intervalového cvičení HIIT pro zvýšení tepové frekvence.



Ať už děláš jakékoliv cvičení, věnuj před ním pár minut mobilizačnímu cvičení k uvolnění kyčlí a aktivačnímu cvičení k zapojení hýžďových svalů, ať pak můžeš optimálně posílit svaly a zvětšit rozsah pohybu.